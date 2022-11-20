«Сиэтл» в овертайме обыграл «Лос-Анджелес»

«Сиэтл» в овертайме обыграл «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2.

В составе «Кракен» забили Джаред Макканн и Даниэль Спронг. У «Кингз» — Филлип Дано и Тревор Мур. Победная шайба в овертайме на счету форварда «Сиэтла» Джордана Эберле.

«Сиэтл» с 23 очками в 18 матчах занимает чевтертое место на Западе. «Лос-Анджелес» находится на третьей строчке, набрав 24 очка в 21 игре.

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«Сиэтл» — «Лос-Анджелес» — 3:2 ОТ (1:0, 0:1, 1:1, 1:0)

Голы: Маккэн — 7 (Бенайерс, Эберле), 4:42 — 1:0. Дано — 6 (Арвидссон, Эдлер), 38:52 — 1:1. Мур — 6 (мен., Дано, Рой), 40:35 — 1:2. Спронг — 3 (бол., Шульц, Бенайерс), 40:53 — 2:2. Эберле — 5 (Шульц), 62:23 — 3:2.

Вратари: Джонс — Петерсен.

Штраф: 2 — 6.

Броски: 29 (8+9+11+1) — 29 (6+13+9+1).

Наши: — - -.

20 ноября. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена». 17151 зритель.