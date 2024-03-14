«Вашингтон» проиграл «Эдмонтону». Овечкин набрал одно очко

«Вашингтон» на выезде проиграл «Эдмонтону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:7. «Кэпиталз» потерпели второе поражение подряд.

Российский нападающий гостей Александр Овечкин отметился голевой передачей. Его одноклубник и соотечественник Иван Мирошниченко забросил одну шайбу.

«Эдмонтон» набрал 83 очка и занимает 5-е место в Западной конференции. «Вашингтон» идет на 10-й строчке в Восточной конференции — 69 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Вашингтон» — 7:2 (3:2, 2:0, 2:0)

Голы: Драйзайтль — 31 (бол., Нюджент-Хопкинс, Макдэвид), 4:36 — 1:0. Макдэвид — 25 (бол., Бушар, Драйзайтль), 6:58 — 2:0. Мирошниченко — 2, 8:30 — 2:1. Макмайкл — 13 (бол., Овечкин, Пачиоретти), 10:55 — 2:2. Хаймэн — 46 (Макдэвид, Кулак), 11:24 — 3:2. Хаймэн — 47 (Нюджент-Хопкинс), 34:13 — 4:2. Хаймэн — 48 (бол., Бушар, Драйзайтль), 39:08 — 5:2. Фогеле — 15 (Маклеод, Драйзайтль), 50:43 — 6:2. Браун — 1 (Кейн, Хенрик), 51:00 — 7:2.

Вратари: Скиннер — Кемпер.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 37 (10+11+16) — 25 (5+10+10).

Наши: — - Мирошниченко (12.05/1/-1), Овечкин (20.17/7/0).

14 марта. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».