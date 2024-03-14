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«Вашингтон» проиграл «Эдмонтону». Овечкин набрал одно очко

Евгений Козинов
Корреспондент
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14 марта. Эдмонтон — Вашингтон — 7:2.
Фото USA Today Sports

«Вашингтон» на выезде проиграл «Эдмонтону» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:7. «Кэпиталз» потерпели второе поражение подряд.

Российский нападающий гостей Александр Овечкин отметился голевой передачей. Его одноклубник и соотечественник Иван Мирошниченко забросил одну шайбу.

«Эдмонтон» набрал 83 очка и занимает 5-е место в Западной конференции. «Вашингтон» идет на 10-й строчке в Восточной конференции — 69 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Вашингтон» — 7:2 (3:2, 2:0, 2:0)

Голы: Драйзайтль — 31 (бол., Нюджент-Хопкинс, Макдэвид), 4:36 — 1:0. Макдэвид — 25 (бол., Бушар, Драйзайтль), 6:58 — 2:0. Мирошниченко — 2, 8:30 — 2:1. Макмайкл — 13 (бол., Овечкин, Пачиоретти), 10:55 — 2:2. Хаймэн — 46 (Макдэвид, Кулак), 11:24 — 3:2. Хаймэн — 47 (Нюджент-Хопкинс), 34:13 — 4:2. Хаймэн — 48 (бол., Бушар, Драйзайтль), 39:08 — 5:2. Фогеле — 15 (Маклеод, Драйзайтль), 50:43 — 6:2. Браун — 1 (Кейн, Хенрик), 51:00 — 7:2.

Вратари: Скиннер — Кемпер.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 37 (10+11+16) — 25 (5+10+10).

Наши: — - Мирошниченко (12.05/1/-1), Овечкин (20.17/7/0).

14 марта. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс».

Александр Овечкин
Иван Мирошниченко
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Эдмонтон Ойлерз
16
83
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НХЛ: «Эдмонтон» разгромил «Вашингтон», «Ванкувер» проиграл «Колорадо». Результаты матчей 14 марта
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 65 43 22 90
2 Каролина 65 39 26 84
3 Филадельфия 66 34 32 76
4 Айлендерс 64 29 35 72
5 Вашингтон 64 30 34 69
6 Нью-Джерси 65 31 34 66
7 Питтсбург 64 28 36 65
8 Коламбус 65 22 43 54
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 66 45 21 94
2 Бостон 67 38 29 91
3 Торонто 64 37 27 82
4 Тампа-Бэй 65 34 31 74
5 Детройт 65 33 32 72
6 Баффало 66 31 35 67
7 Монреаль 65 25 40 60
8 Оттава 63 26 37 56
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 67 42 25 89
2 Даллас 67 40 27 89
3 Виннипег 65 41 24 87
4 Нэшвилл 67 38 29 80
5 Сент-Луис 66 34 32 71
6 Миннесота 66 32 34 71
7 Аризона 66 26 40 57
8 Чикаго 66 18 48 41
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 67 42 25 92
2 Эдмонтон 64 40 24 83
3 Вегас 65 35 30 77
4 Лос-Анджелес 65 33 32 77
5 Сиэтл 64 28 36 68
6 Калгари 65 31 34 67
7 Анахайм 65 23 42 49
8 Сан-Хосе 64 16 48 39
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14.03 02:30
Сент-Луис – Лос-Анджелес
 3 : 1
14.03 02:30
Виннипег – Нэшвилл
 2 : 4
14.03 05:00
Эдмонтон – Вашингтон
 7 : 2
14.03 05:30
Ванкувер – Колорадо
 3 : 4 ОТ
Все результаты / календарь
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Вратари (КН)
И О
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 67 115
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 64 107
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 62 106
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 63 54
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 63 48
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 66 46
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Спенсер Мартин

Спенсер Мартин

Каролина

 5 1.97
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