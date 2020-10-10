«Эдмонтон» продлил контракт с Майком Смитом. Вратарь заработает 2 миллиона за год

Вратарь Майк Смит подписал новый контракт с «Эдмонтоном», информирует пресс-служба «Ойлерз». Новое соглашение с 38-летним канадцем рассчитано на один год. Зарплата Смита составит два миллиона долларов.

В прошлом сезоне голкипер провел в регулярном чемпионате НХЛ 39 матчей за «Эдмонтон» при 90,5 проценте отраженных бросков и 19 победах. В плей-офф — одна игра, в которой пропустил пять шайб.