«Эдмонтон» продлил контракт с Майком Смитом. Вратарь заработает 2 миллиона за год
22:32
Вратарь Майк Смит подписал новый контракт с «Эдмонтоном», информирует пресс-служба «Ойлерз». Новое соглашение с 38-летним канадцем рассчитано на один год. Зарплата Смита составит два миллиона долларов.
В прошлом сезоне голкипер провел в регулярном чемпионате НХЛ 39 матчей за «Эдмонтон» при 90,5 проценте отраженных бросков и 19 победах. В плей-офф — одна игра, в которой пропустил пять шайб.
The #Oilers have agreed to terms with goaltender Mike Smith on a one-year, $ 2 million contract.@Rogers | #LetsGoOilers pic.twitter.com/2x9IQc1DsE— Edmonton Oilers (@EdmontonOilers) October 10, 2020