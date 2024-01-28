«Эдмонтон» — «Нэшвилл»: видеообзор матча НХЛ

«Эдмонтон» дома обыграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

«Ойлерз» одержали 16-ю победу подряд.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Эдмонтон» занимает шестое место в таблице Западной конференции с 59 очками в 45 матчах.

«Нэшвилл» идет на восьмой строчке «Запада» с 53 очками в 49 играх.