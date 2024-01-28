Питер Лавиолетт вышел на девятое место по матчам в НХЛ среди тренеров

Матч «Рейнджерс» против «Оттавы» стал для главного тренера команды из Нью-Йорка Питера Лавиолетта 1479-м в НХЛ.

59-летний американец теперь делит девятое место по числу матчей в лиге среди тренеров с Дэррилом Саттером.

Рекорд по числу матчей в НХЛ среди тренеров принадлежит Скотти Боумэну (2141).

Питер Лавиолетт возглавляет «Рейнджерс» с 2023 года. До этого он работал в «Айлендерс», «Каролине», «Филадельфии», «Нэшвилле» и «Вашингтоне».