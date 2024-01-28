«Сан-Хосе» — «Баффало»: видеообзор матча НХЛ

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«Баффало» на выезде обыграл «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

Видео лучших моментов матча опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Баффало» занимает 14-е место в таблице Восточной конференции с 48 очками в 49 матчах.

«Сан-Хосе» идет на последней, 16-й строчке «Запада» с 30 очками в 49 играх.