Хет-трик Кейна принес «Эдмонтону» победу в третьем матче серии с «Калгари»

«Эдмонтон» в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграл «Калгари» со счетом 4:1.

В составе «Ойлерз» хет-трик оформил Эвандер Кейн, еще один гол на счету Зака Хаймэна, ассистентский покер сделал Леон Драйзайтль, три передачи у Коннора Макдэвида. У «Флэймз» шайбу забросил Оливер Кайлингтон.

Счет в серии стал 2-1 в пользу «Эдмонтона». Четвертый матч пройдет 25 мая и начнется в 4:30 мск.

НХЛ

Плей-офф. Второй раунд

«Эдмонтон» — «Калгари» — 4:1 (0:0, 4:0, 0:1)

Голы: Хаймэн — 6 (Драйзайтль, Макдэвид), 20:52 — 1:0. Кейн — 8 (Драйзайтль), 26:58 — 2:0. Кейн — 9 (Макдэвид, Драйзайтль), 27:51 — 3:0. Кейн — 10 (Макдэвид, Драйзайтль), 32:58 — 4:0. Шилингтон — 1 (Ярнкрок, Дюбе), 55:09 — 4:1.

Вратари: Смит (48:35 — 52:50) — Маркстрем (Владарж, 40:00).

Штраф: 16 — 27.

Броски: 41 (21+13+7) — 32 (7+12+13).

Наши: — - Задоров (16.42/2/-1).

23 мая. Эдмонтон. «Роджерс Плэйс». 18347 зрителей.

Счет в серии 2-1.