Кейн в третьем матче с «Калгари» оформил хет-трик за 6 минут

Форвард «Эдмонтона» Эвандер Кейн отличился в третьем матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Калгари».

30-летний канадец оформил хет-трик во втором периоде за 6 минут (26:58, 27:51, 32:58). При этом ассистентский хет-трик оформил Леон Драйзайтль, еще две передачи у Коннора Макдэвида.