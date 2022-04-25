Кожевников считает, что политическая ситуация не помешает Тарасенко взять «Билл Мастертон Трофи»

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о том, что нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко номинирован на награду «Билл Мастертон Трофи» в НХЛ.

«Навряд ли политическая ситуация повлияет на тех, кто будет присуждать «Билл Мастертон Трофи». В НХЛ более разумные люди, чем в правительстве. К нашим игрокам санкций никаких не применяют, ребят, которых они драфтовали, не отменили. Владимир достоин этой награды, у него хороший сезон, ведет команду, восстановился после травмы. Здорово заиграл после того, как его хотели обменять. В последних играх вообще просто замечательно играет, по две-три шайбы забивает», — сказал Кожевников «СЭ».

В число номинантов вошли по одному игроку каждой из 32 команд лиги. В этот список, к примеру, попали Райан Гецлаф («Анахайм»), Кэри Прайс («Монреаль»), Здено Хара («Айлендерс»), Джек Айкел («Вегас») и Никлас Бэкстрем («Вашингтон»).

Отметим, что представитель России никогда не получал этот индивидуальный приз.