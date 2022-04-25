Овечкин принял участие в командной фотосессии «Вашингтона»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин принял участие в командной фотосессии команды, сообщает журналист Саманта Пелл.

Ранее клуб объявил, что Овечкин в скором времени вернется на лед после полученной в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто» (3:4 Б) травмы.

Овечкин в начале третьего периода споткнулся о клюшку вратаря «Торонто» и ударился левым плечом о борт. Россиянин досрочно завершил игру.

Нападающий не набрал очков во втором матче подряд. Всего в 77 играх сезона на его счету 90 (50+40) баллов.