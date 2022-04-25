Кучеров, Василевский и Сергачев подготовились ко встрече с президентом США

Клуб НХЛ «Тампа-Бэй», за который выступают россияне Никита Кучеров, Андрей Василевский и Михаил Сергачев, 25 апреля посетит Белый дом и встретится с президентом США Джо Байденом.

Сергачев в социальных сетях выложил фото с российскими партнерами по команде.

Российские игроки «Тампы» с Кубком Стэнли.

Президент США традиционно принимает у себя чемпионов главных американских спортивных лиг — НХЛ, НБА, НФЛ, МЛБ.

«Тампа» выиграла два Кубка Стэнли подряд, но Белый дом так и не посетила. В 2020 году визит был отменен из-за пандемии коронавируса.

Всего на счету «Тампы» три Кубка Стэнли, после первого чемпионского титула в сезоне 2003/04 визит в Белый дом был отменен из-за локаута в НХЛ.