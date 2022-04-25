Тарасенко номинирован на «Билл Мастертон Трофи»

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко был номинирован на «Билл Мастертон Трофи», сообщает сайт НХЛ.

«Билл Мастертон Трофи» — ежегодно вручаемая награда игроку, который лучше остальных проявляет высокое спортивное мастерство и демонстрирует верность хоккею. Приз вручается по итогам голосования Профессиональной ассоциации хоккейных журналистов после регулярного сезона.

В число номинантов вошли по одному игроку из каждой из 32 команд лиги. В этот список также, к примеру, попали: Райан Гецлаф («Анахайм»), Кэри Прайс («Монреаль»), Здено Хара («Айлендерс»), Джек Айкел («Вегас») и Никлас Бэкстрем («Вашингтон»).

Отметим, что представитель России никогда не получал этот индивидуальный приз.