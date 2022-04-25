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Сегодня, 17:08

Тарасенко номинирован на «Билл Мастертон Трофи»

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Владимир Тарасенко.
Фото USA Today Sports

Нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко был номинирован на «Билл Мастертон Трофи», сообщает сайт НХЛ.

«Билл Мастертон Трофи» — ежегодно вручаемая награда игроку, который лучше остальных проявляет высокое спортивное мастерство и демонстрирует верность хоккею. Приз вручается по итогам голосования Профессиональной ассоциации хоккейных журналистов после регулярного сезона.

В число номинантов вошли по одному игроку из каждой из 32 команд лиги. В этот список также, к примеру, попали: Райан Гецлаф («Анахайм»), Кэри Прайс («Монреаль»), Здено Хара («Айлендерс»), Джек Айкел («Вегас») и Никлас Бэкстрем («Вашингтон»).

Отметим, что представитель России никогда не получал этот индивидуальный приз.

Источник: https://www.thephwa.com/2022/04/25/phwa-announces-2022-bill-masterton-memorial-trophy-nominees/
Владимир Тарасенко (хоккей)
НХЛ
ХК Сент-Луис Блюз
5
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 80 52 28 112
2 Рейнджерс 79 51 28 108
3 Питтсбург 80 45 35 101
4 Вашингтон 79 44 35 100
5 Айлендерс 79 35 44 80
6 Коламбус 79 36 43 79
7 Нью-Джерси 79 27 52 62
8 Филадельфия 79 25 54 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 79 57 22 120
2 Торонто 80 52 28 111
3 Тампа-Бэй 79 49 30 106
4 Бостон 79 49 30 103
5 Баффало 80 31 49 73
6 Детройт 80 31 49 72
7 Оттава 79 31 48 69
8 Монреаль 80 20 60 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 79 55 24 116
2 Миннесота 79 51 28 109
3 Сент-Луис 80 49 31 109
4 Нэшвилл 79 44 35 94
5 Даллас 79 44 35 93
6 Виннипег 79 36 43 83
7 Чикаго 79 26 53 63
8 Аризона 79 22 57 51
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 79 49 30 108
2 Эдмонтон 79 46 33 98
3 Лос-Анджелес 80 43 37 96
4 Вегас 79 42 37 90
5 Ванкувер 79 38 41 87
6 Сан-Хосе 79 32 47 76
7 Анахайм 80 30 50 74
8 Сиэтл 78 26 52 58
Результаты / календарь
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29.04
30.04
25.04 02:00
Монреаль – Бостон
 3 : 5
25.04 02:00
Флорида – Тампа-Бэй
 4 : 8
25.04 02:00
Вашингтон – Торонто
 3 : 4 Б
25.04 02:00
Виннипег – Колорадо
 4 : 1
25.04 03:00
Нэшвилл – Миннесота
 4 : 5 ОТ
25.04 03:30
Анахайм – Сент-Луис
 3 : 6
25.04 05:00
Вегас – Сан-Хосе
 4 : 5 Б
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 78 118
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 79 115
Джонни Годро

Джонни Годро

Калгари

 79 111
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 72 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 78 55
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 79 51
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 52 2.03
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 62 2.18
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 52 2.19
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