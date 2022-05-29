Двухкратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» прокомментировал игру вратаря Игоря Шестеркина в шестом матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Каролины» (5:2).

«Смотрите, как наши ребята из НХЛ преобразовываются, большие молодцы! Все российские игроки, выступающие в Америке, радуют глаз. Шестеркин — красавец, безусловно претендует на MVP сезона, замечательно показывает себя! Он нашел баланс, в его действиях чувствуется уверенность и спокойствие. В Нью-Йорке играть не так уж и просто. Молодец, так держать! Желаю ему и его команде удачи в решающем матче серии» — сказал Фетисов «СЭ».

26-летний вратарь сделал 37 сейвов и отметился двумя результативными передачами.

Счет в серии стал 3-3. Решающий седьмой матч пройдет 30 мая и начнется в 3:00 мск.