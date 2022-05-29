38-летний Спецца объявил о завершении карьеры. Он станет помощником генерального менеджера «Торонто»

Нападающий «Торонто» Джейсон Спецца объявил о завершении карьеры. Он останется в клубе и займет должность специального советника генерального менеджера клуба Кайла Дубаса, сообщает сайт команды.

38-летний Спецца в общей сложности провел в НХЛ 1248 матчей и набрал 995 (363+632) очков. Кроме «Торонто», он выступал за «Оттаву» и «Даллас».

Спецца входит в сотню лидеров в истории НХЛ по количеству проведенных матчей (96-е место), результативных передач (80-е) и очков (94-е).

В составе сборной Канады Спецца выигрывал чемпионат мира в 2015 году.

Спецца был выбран «Оттавой» на драфте-2001 под общим 2-м номером.