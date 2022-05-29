Вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин поделился мнением о двухминутном штрафе в шестом матче второго раунда плей-офф НХЛ против «Каролины» (5:2).

«Немного погорячился. Хотел выйти за ворота и остановить шайбу, но понял, что не получается, поехал обратно и столкнулся с игроком. Думаю, что он завалился только потому, что меньше меня. Если бы там был большой парень, ничего бы и не произошло», — приводит слова Шестеркина пресс-служба клуба.

В одном из эпизодов матча Шестеркин провел силовой прием на форварде Сэте Джарвисе. За толчок соперника вратарь получил две минуты штрафа.

Счет в серии стал 3-3. Решающий седьмой матч пройдет 30 мая и начнется в 3:00 мск.