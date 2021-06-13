Двойной суперсейв Василевского. Российский вратарь спас «Тампу» в первом периоде
13 июня 2021, 23:05
«Тампа» и «Айлендерс» не смогли открыть счет в первом периоде первого матча полуфинала плей-офф НХЛ.
Одним из самых ярких моментов этого отрезка стал двойной сейв российского голкипера «Лайтнинг» Андрея Василевского. Сначала он успел отразить бросок с близкого расстояния в ближний угол, а потом смог переместиться и справиться со второй волной атаки.
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