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Двойной суперсейв Василевского. Российский вратарь спас «Тампу» в первом периоде

13 июня 2021, 23:05
Андрей Василевский. Фото Twitter
Андрей Василевский. Фото Twitter
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«Тампа» и «Айлендерс» не смогли открыть счет в первом периоде первого матча полуфинала плей-офф НХЛ.

Одним из самых ярких моментов этого отрезка стал двойной сейв российского голкипера «Лайтнинг» Андрея Василевского. Сначала он успел отразить бросок с близкого расстояния в ближний угол, а потом смог переместиться и справиться со второй волной атаки.

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