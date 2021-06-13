Двойной суперсейв Василевского. Российский вратарь спас «Тампу» в первом периоде

«Тампа» и «Айлендерс» не смогли открыть счет в первом периоде первого матча полуфинала плей-офф НХЛ.

Одним из самых ярких моментов этого отрезка стал двойной сейв российского голкипера «Лайтнинг» Андрея Василевского. Сначала он успел отразить бросок с близкого расстояния в ближний угол, а потом смог переместиться и справиться со второй волной атаки.