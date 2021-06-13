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Антон Лунделл: «Моя цель — занять место в составе «Флориды»

22:08
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Финский нападающий Антон Лунделл поделился мнением о подписании контракта новичка с «Флоридой».

«Моя цель — занять место в составе. Первый шаг — показать тренерам, что я готов играть в НХЛ в следующем сезоне.

Игра за Финляндию? Это был год, который я всегда буду помнить. Я смог выиграть медали с каждой командой, за которую играл. Это вселяет в меня уверенность. Жаль, что мы не смогли выиграть золото, но у нас был хороший год», — приводит слова Лунделля официальный сайт «Пантерз».

Антон Лунделл был выбран «Флоридой Пантерз» в первом раунде драфта НХЛ 2020 года под общим 12-м номером. В прошедшем сезоне он выступал в чемпионате Финляндии за ХИФК, где сыграл 26 матчей и набрал 25 (16+9) очков

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