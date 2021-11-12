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Два игрока «Питтсбурга» попали в ковид-протокол

21:57
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Два игрока «Питтсбурга» попали в ковид-протокол НХЛ. Речь идет о защитниках Чаде Рюведеле и Маркусе Петтерсоне, сообщает сайт «Пингвинз».

Также предстоящую встречу против «Оттавы» пропустит голкипер Тристан Джарри. Тренерский штаб решил предоставить ему отдых.

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Иван Шитик все материалы автора
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