Два игрока «Питтсбурга» попали в ковид-протокол НХЛ. Речь идет о защитниках Чаде Рюведеле и Маркусе Петтерсоне, сообщает сайт «Пингвинз».

Также предстоящую встречу против «Оттавы» пропустит голкипер Тристан Джарри. Тренерский штаб решил предоставить ему отдых.