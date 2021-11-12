Крис Пронгер претендует на пост генерального менеджера «Анахайма»

«Анахайм» ведет поиски нового генерального менеджера. В первую очередь, клуб проведет собеседования с претендентами из числа работников клуба, а именно: Джефф Соломон (и.о. генерального менеджера), Мартин Мэдден (ассистент генменеджера), Дэйв Нонис (ассистент генменеджера), сообщает The Athletic.

Также на этот пост претендует бывший игрок «Дакс» Крис Пронгер. Сейчас он работает в структуре «Филадельфии».

Кроме Пронгера в числе претендентов на пост генменеджера «Уток» называются Джим Рутерфорд, Кевин Уикс, Джефф Гортон, Майк Гиллис и Майкл Фута.

Ранее генеральный менеджер «Анахайма» Боб Мюррей был отправлен в административный отпуск в связи с расследованием по поводу профессионального поведения специалиста.

Против Мюррея было открыто дело в связи с обвинениями в неподобающем поведении. Специалист пройдет курс лечения от алкогольной зависимости.