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Крис Пронгер претендует на пост генерального менеджера «Анахайма»

20:50
Крис Пронгер. Фото Getty Images
Крис Пронгер. Фото Getty Images
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«Анахайм» ведет поиски нового генерального менеджера. В первую очередь, клуб проведет собеседования с претендентами из числа работников клуба, а именно: Джефф Соломон (и.о. генерального менеджера), Мартин Мэдден (ассистент генменеджера), Дэйв Нонис (ассистент генменеджера), сообщает The Athletic.

Также на этот пост претендует бывший игрок «Дакс» Крис Пронгер. Сейчас он работает в структуре «Филадельфии».

Кроме Пронгера в числе претендентов на пост генменеджера «Уток» называются Джим Рутерфорд, Кевин Уикс, Джефф Гортон, Майк Гиллис и Майкл Фута.

Ранее генеральный менеджер «Анахайма» Боб Мюррей был отправлен в административный отпуск в связи с расследованием по поводу профессионального поведения специалиста.

Против Мюррея было открыто дело в связи с обвинениями в неподобающем поведении. Специалист пройдет курс лечения от алкогольной зависимости.

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Иван Шитик все материалы автора
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