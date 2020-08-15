Дубль Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения «Айлендерс»

«Вашингтон» в матче первого раунда плей-офф НХЛ уступил «Айлендерс» со счетом 2:5.

В составе столичной команды дублем отметился Александр Овечкин. В составе гостей шайбы забросили Ник Ледди, Мэтт Мартин, Брок Нельсон, Кэл Клаттербак и Андерс Ли.

Счет в серии до четырех побед стал 2-0. Следующий матч пройдет 16 августа и начнется в 19:00 мск.

НХЛ

Плей-офф

1/4 финала конференции

«Вашингтон» — «Айлендерс» — 2:5 (1:0, 1:3, 0:2)

Голы: Овечкин — 1 (Уилсон, Карлсон), 0:56 — 1:0. Ледди — 1 (бол., Бэйли, Бовилье), 22:56 — 1:1. Мартин — 2 (Мэйфилд), 25:01 — 1:2. Овечкин — 2 (Диллон, Орлов), 26:39 — 2:2. Нельсон — 3, 26:54 — 2:3. Клаттербак — 1 (Пажо), 57:14 — 2:4. Ли — 2 (п.в., Пажо, Пелеч), 58:21 — 2:5.

Вратари: Холтби — Варламов.

Штраф: 14 — 8.

Броски: 25 (6+7+12) — 32 (12+12+8).

Наши: Ковальчук (8.16/0/0), Кузнецов (20.28/2/+1), Овечкин (22.13/6/+1), Орлов (22.12/0/0) — -.

15 августа. Торонто. Scotiabank Arena.