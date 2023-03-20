Дорофеев в матче с «Коламбусом» забросил третью шайбу в сезоне
Форвард «Вегаса» Павел Дорофеев отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса».
22-летний россиянин забросил шайбу на 33-й минуте, реализовав большинство, и сделал счет 3:1.
На данный момент на счету Дорофеева 5 (3+2) очков в 7 матчах сезона.
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