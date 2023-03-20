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Сегодня, 00:12

Марченко в матче с «Вегасом» забросил 18-ю шайбу в сезоне

Сергей Разин
корреспондент
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Форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса».

22-летний россиянин забросил шайбу на 21-й минуте встречи и сделал счет 1:1.

На данный момент на счету Марченко 20 (18+2) очков в 46 матчах НХЛ.

Кирилл Марченко
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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