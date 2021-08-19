«Динамо» Рига подписало однолетний контракт с Брэндоном Гормли
15:45
«Динамо» Рига подписало контракт с защитником Брэндоном Гормли, сообщает пресс-служба команды.
29-летний Гормли был задрафтован «Финиксом"/Аризоной» в первом раунде драфта-2010 под общим 13-м номером.
В НХЛ защитник сыграл 58 игр и записал на свой счет 5 (2+3) баллов.
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