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«Динамо» Рига подписало однолетний контракт с Брэндоном Гормли

15:45

«Динамо» Рига подписало контракт с защитником Брэндоном Гормли, сообщает пресс-служба команды.

29-летний Гормли был задрафтован «Финиксом"/Аризоной» в первом раунде драфта-2010 под общим 13-м номером.

В НХЛ защитник сыграл 58 игр и записал на свой счет 5 (2+3) баллов.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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