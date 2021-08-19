«Динамо» Рига подписало однолетний контракт с Брэндоном Гормли

«Динамо» Рига подписало контракт с защитником Брэндоном Гормли, сообщает пресс-служба команды.

29-летний Гормли был задрафтован «Финиксом"/Аризоной» в первом раунде драфта-2010 под общим 13-м номером.

В НХЛ защитник сыграл 58 игр и записал на свой счет 5 (2+3) баллов.