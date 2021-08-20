Хенрик Лундквист объявил о завершении карьеры

Вратарь «Вашингтона» Хенрик Лундквист принял решение о завершении карьеры.

«Пришло время. Последние 30 лет я посвятил свою жизнь хоккею и теперь пришло время уйти из игры, которую я люблю, и начать новую главу. Меня волнует будущее. За эти годы я встретил так много замечательных людей, которые будут направлять и вдохновлять меня в моем новом путешествии.

Безмерно благодарен за то, что хоккей дал мне и чему научил. Я никогда не забуду эти уроки.

Спасибо всем тренерам и игрокам, которые помогали мне на протяжении всей моей карьеры. Спасибо шведскому хоккею! От взросления и игры в Швеции до представления моей страны на мировой арене — это один из моментов, которым я горжусь больше всего. Спасибо «Рейнджерс» и Нью-Йорку. Я родился в Швеции, но благодаря вам всегда буду чувствовать себя жителем Нью-Йорка. Спасибо НХЛ. Эта лига была всем, о чем я мечтал, и даже больше.

Наконец, спасибо игре в хоккей и ее болельщикам! Ты дал моей жизни цель, и я любил каждую ее минуту! Спасибо вам всем», — написал Лундквист в Instagram.

Лундквист с 2005 года выступал за «Рейнджерс». В начале октября 2020 года 39-летний швед подписал однолетнее соглашение с «Вашингтоном». После этого он объявил о приостановке карьеры по состоянию здоровья. В январе он перенес операцию на сердце.