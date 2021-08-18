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Хара хочет подписать контракт с клубом из Восточной конференции НХЛ

23:42
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44-летний защитник Здено Хара рассчитывает найти себе клуб в НХЛ на следующий сезон. Однако словак готов подписать контракт только с командой из Восточной конференции, чтобы быть поближе к семье, сообщает в Twitter журналист Энди Стриклэнд.

30 декабря прошлого года Хара подписал с «Вашингтоном» однолетний контракт на 795 тысяч долларов. До этого он в течение 14 сезонов защищал цвета «Бостона».

За «Кэпиталз» защитник провел 55 игр в регулярном чемпионате, заработав 10 (2+8) очков и ни одного в пяти поединках плей-офф.

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Иван Шитик все материалы автора

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