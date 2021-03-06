Диего Шварцман вышел в финал турнира в Буэнос-Айресе

Аргентинец Диего Шварцман стал вторым финалистом турнира ATP в Буэнос-Айресе. В полуфинале он в двух сетах переиграл Миомира Кецмановича из Сербии.

В финале соперником Шаврцмана станет соотечественник Франсиско Черундоло.

Буэнос-Айрес (Аргентина)

Турнир ATP Argentina Open

Призовой фонд 329 550 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Полуфинал

Диего Шварцман (Аргентина, 1) — Миомир Кецманович (Сербия, 4) — 6:0, 6:4