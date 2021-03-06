Диего Шварцман вышел в финал турнира в Буэнос-Айресе
22:38
Аргентинец Диего Шварцман стал вторым финалистом турнира ATP в Буэнос-Айресе. В полуфинале он в двух сетах переиграл Миомира Кецмановича из Сербии.
В финале соперником Шаврцмана станет соотечественник Франсиско Черундоло.
Буэнос-Айрес (Аргентина)
Турнир ATP Argentina Open
Призовой фонд 329 550 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Полуфинал
Диего Шварцман (Аргентина, 1) — Миомир Кецманович (Сербия, 4) — 6:0, 6:4
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