«Детройт» — «Вашингтон: видеообзор матча НХЛ

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«Детройт» и «Вашингтон» встретились в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра проходила на Little Caesars Arena в Детройте 28 февраля и завершилась победой хозяев — 8:3.

Видео лучших моментов матча опубликовано на Youtube-канале Sportsnet.

«Детройт» набрал 72 очка и занимает 6-е место в Восточной конференции. «Вашингтон» идет на 9-й строчке — 63 очка.