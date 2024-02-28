Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 05:56

«Филадельфия» выиграла у «Тампы». Кучеров сделал голевую передачу

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Филадельфия» обыграла «Тампу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Тампа-Бэй» — 6:2 (1:0, 0:1, 5:1)

Голы: Бринк — 8 (Фрост, Стаал), 2:22 — 1:0. Пол — 17 (Хагель), 24:35 — 1:1. Форстер — 13 (Фрост), 40:54 — 2:1. Санхейм — 9 (Кэйтс, Хэтэуэй), 43:08 — 3:1. Уокер — 7 (Фараби, Силер), 46:55 — 4:1. Стэмкос — 24 (Пойнт, Кучеров), 54:34 — 4:2. Кэйтс — 3 (п.в., Пелинг), 55:22 — 5:2. Йорк — 8 (п.в., Санхейм), 57:41 — 6:2.

Вратари: Эрссон — Василевский (50:44 — 54:34, 54:42 — 55:22, 57:27 — 57:41).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 29 (8+8+13) — 22 (5+11+6).

Наши: Замула (18.48/0/+1) — Кучеров (24.06/5/-3).

28 февраля. Филадельфия. Wells Fargo Center. 18647 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Филадельфия Флайерз
2
0
Читайте также
Медведев обыграл Шевченко в первом круге турнира в Дубае
Роналду может быть дисквалифицирован за непристойный жест
В Белом доме допустили возможность освобождения Россией новых территорий
Захарова заявила об ожидании призывов ООН о прекращении поставок оружия Киеву
В Эстонии со скепсисом отнеслись к словам Макрона об отправке войск на Украину
В ЦБ допустили снижение ключевой ставки раньше II полугодия 2024 года
Популярное видео
«Вашингтон» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Флорида» переиграла «Баффало». Бобровский сделал 30 сэйвов

«Детройт» — «Вашингтон: видеообзор матча НХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 59 39 20 81
2 Каролина 58 34 24 74
3 Филадельфия 60 31 29 69
4 Вашингтон 58 27 31 63
5 Нью-Джерси 58 29 29 62
6 Айлендерс 58 24 34 62
7 Питтсбург 55 26 29 60
8 Коламбус 57 19 38 48
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 59 39 20 82
2 Бостон 60 34 26 82
3 Торонто 58 33 25 74
4 Детройт 59 33 26 72
5 Тампа-Бэй 61 32 29 69
6 Баффало 59 27 32 58
7 Монреаль 59 23 36 54
8 Оттава 56 25 31 53
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 60 35 25 79
2 Виннипег 56 36 20 77
3 Колорадо 59 35 24 75
4 Нэшвилл 59 32 27 66
5 Сент-Луис 57 30 27 62
6 Миннесота 58 28 30 62
7 Аризона 58 23 35 51
8 Чикаго 59 15 44 35
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 60 38 22 82
2 Вегас 59 33 26 73
3 Эдмонтон 56 34 22 70
4 Лос-Анджелес 57 29 28 68
5 Калгари 58 28 30 61
6 Сиэтл 58 25 33 61
7 Анахайм 58 20 38 43
8 Сан-Хосе 56 15 41 35
Результаты / календарь
18.02
19.02
20.02
21.02
22.02
23.02
24.02
25.02
26.02
27.02
28.02
29.02
1.03
2.03
3.03
4.03
28.02 03:00
Филадельфия – Тампа-Бэй
 6 : 2
28.02 03:00
Флорида – Баффало
 3 : 2
28.02 03:00
Монреаль – Аризона
 5 : 2
28.02 03:00
Торонто – Вегас
 2 : 6
28.02 03:00
Детройт – Вашингтон
 8 : 3
28.02 04:00
Нэшвилл – Оттава
 4 : 1
28.02 04:00
Миннесота – Каролина
 2 : 3
28.02 04:00
Виннипег – Сент-Луис
 4 : 2
28.02 05:00
Колорадо – Даллас
 - : -
28.02 05:00
Калгари – Лос-Анджелес
 - : -
28.02 06:00
Ванкувер – Питтсбург
 - : -
28.02 06:30
Сан-Хосе – Нью-Джерси
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 60 103
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 59 96
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 54 91
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 57 52
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 59 39
Зак Хаймэн

Зак Хаймэн

Эдмонтон

 55 39
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Энтони Столарз

Энтони Столарз

Флорида

 18 1.96
Новости
RSS RSS
Все новости