«Монреаль» — «Аризона»: видеообзор матча НХЛ

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«Монреаль» и «Аризона» встретились в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Игра проходила на Centre Bell в Монреале 28 февраля и завершилась победой хозяев — 5:2.

Видео лучших моментов матча «Монреаль» — «Аризона» опубликовано на Youtube-канале Sportsnet.

«Монреаль» (54 очка) занимает 14-е место в Восточной конференции НХЛ. «Аризона» (51) идет 13-й на «Западе»