«Вашингтон» проиграл «Детройту». Овечкин набрал 2 очка

«Детройт» выиграл у «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:3. Для «Ред Уингз» эта победа стала шестой кряду.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин сделал две голевые передачи.

«Детройт» набрал 72 очка и занимает 6-е место в Восточной конференции. «Вашингтон» идет на 9-й строчке — 63 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Вашингтон» — 8:3 (2:0, 3:2, 3:1)

Голы: Гостисбеер — 8 (Велено, Перрон), 5:45 — 1:0. Раймонд — 17 (Комфер), 16:20 — 2:0. Лапьер — 5 (Овечкин, Манта), 22:09 — 2:1. Велено — 11 (Перрон), 24:44 — 3:1. Гостисбеер — 9 (Раймонд), 29:01 — 4:1. Сгарбосса — 2 (Карлсон), 36:38 — 4:2. Комфер — 15 (мен., Копп, Зайдер), 39:47 — 5:2. Фаббри — 16 (бол., Кейн, Спронг), 44:31 — 6:2. Пачиоретти — 3 (бол., Овечкин, Макмайкл), 47:09 — 6:3. Дебринкэт — 23 (Ларкин, Кейн), 51:49 — 7:3. Ларкин — 26 (Раймонд, Мяяття), 54:11 — 8:3.

Вратари: Лион — Линдгрен.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 31 (12+11+8) — 20 (5+6+9).

Наши: — - Алексеев (16.24/0/-1), Овечкин (15.59/5/-2).

28 февраля. Детройт. Little Caesars Arena.