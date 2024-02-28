«Вашингтон» проиграл «Детройту». Овечкин набрал 2 очка
«Детройт» выиграл у «Вашингтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 8:3. Для «Ред Уингз» эта победа стала шестой кряду.
Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин сделал две голевые передачи.
«Детройт» набрал 72 очка и занимает 6-е место в Восточной конференции. «Вашингтон» идет на 9-й строчке — 63 очка.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Детройт» — «Вашингтон» — 8:3 (2:0, 3:2, 3:1)
Голы: Гостисбеер — 8 (Велено, Перрон), 5:45 — 1:0. Раймонд — 17 (Комфер), 16:20 — 2:0. Лапьер — 5 (Овечкин, Манта), 22:09 — 2:1. Велено — 11 (Перрон), 24:44 — 3:1. Гостисбеер — 9 (Раймонд), 29:01 — 4:1. Сгарбосса — 2 (Карлсон), 36:38 — 4:2. Комфер — 15 (мен., Копп, Зайдер), 39:47 — 5:2. Фаббри — 16 (бол., Кейн, Спронг), 44:31 — 6:2. Пачиоретти — 3 (бол., Овечкин, Макмайкл), 47:09 — 6:3. Дебринкэт — 23 (Ларкин, Кейн), 51:49 — 7:3. Ларкин — 26 (Раймонд, Мяяття), 54:11 — 8:3.
Вратари: Лион — Линдгрен.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 31 (12+11+8) — 20 (5+6+9).
Наши: — - Алексеев (16.24/0/-1), Овечкин (15.59/5/-2).
28 февраля. Детройт. Little Caesars Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|59
|39
|20
|81
|2
|Каролина
|58
|34
|24
|74
|3
|Филадельфия
|60
|31
|29
|69
|4
|Вашингтон
|58
|27
|31
|63
|5
|Нью-Джерси
|58
|29
|29
|62
|6
|Айлендерс
|58
|24
|34
|62
|7
|Питтсбург
|55
|26
|29
|60
|8
|Коламбус
|57
|19
|38
|48
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|59
|39
|20
|82
|2
|Бостон
|60
|34
|26
|82
|3
|Торонто
|58
|33
|25
|74
|4
|Детройт
|59
|33
|26
|72
|5
|Тампа-Бэй
|61
|32
|29
|69
|6
|Баффало
|59
|27
|32
|58
|7
|Монреаль
|59
|23
|36
|54
|8
|Оттава
|56
|25
|31
|53
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|60
|35
|25
|79
|2
|Виннипег
|56
|36
|20
|77
|3
|Колорадо
|59
|35
|24
|75
|4
|Нэшвилл
|59
|32
|27
|66
|5
|Сент-Луис
|57
|30
|27
|62
|6
|Миннесота
|58
|28
|30
|62
|7
|Аризона
|58
|23
|35
|51
|8
|Чикаго
|59
|15
|44
|35
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|60
|38
|22
|82
|2
|Вегас
|59
|33
|26
|73
|3
|Эдмонтон
|56
|34
|22
|70
|4
|Лос-Анджелес
|57
|29
|28
|68
|5
|Калгари
|58
|28
|30
|61
|6
|Сиэтл
|58
|25
|33
|61
|7
|Анахайм
|58
|20
|38
|43
|8
|Сан-Хосе
|56
|15
|41
|35
|28.02
|03:00
|
Филадельфия – Тампа-Бэй
|6 : 2
|28.02
|03:00
|
Флорида – Баффало
|3 : 2
|28.02
|03:00
|
Монреаль – Аризона
|5 : 2
|28.02
|03:00
|
Торонто – Вегас
|2 : 6
|28.02
|03:00
|
Детройт – Вашингтон
|8 : 3
|28.02
|04:00
|
Нэшвилл – Оттава
|4 : 1
|28.02
|04:00
|
Миннесота – Каролина
|2 : 3
|28.02
|04:00
|
Виннипег – Сент-Луис
|4 : 2
|28.02
|05:00
|
Колорадо – Даллас
|- : -
|28.02
|05:00
|
Калгари – Лос-Анджелес
|- : -
|28.02
|06:00
|
Ванкувер – Питтсбург
|- : -
|28.02
|06:30
|
Сан-Хосе – Нью-Джерси
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|60
|103
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|59
|96
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|54
|91
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|57
|52
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|59
|39
|
|
Зак Хаймэн
Эдмонтон
|55
|39
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Энтони Столарз
Флорида
|18
|1.96