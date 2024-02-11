«Детройт» — «Ванкувер»: видеообзор матча НХЛ

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«Детройт» дома победил «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Детройт» занимает седьмое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 60 очками в 51 матче.

«Ванкувер» лидирует на «Западе» с 74 очками в 52 играх.