«Баффало» — «Сент-Луис»: видеообзор матча НХЛ

Читать «СЭ» в

«Сент-Луис» на выезде победил «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Сент-Луис» занимает восьмое место в таблице Западной конференции НХЛ с 56 очками в 50 матчах.

«Баффало» идет на 14-й строчке «Востока» с 48 очками в 51 игре.