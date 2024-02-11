Куликов догнал Юшкевича по голевым передачам в НХЛ

Защитник «Флориды» Дмитрий Куликов сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо».

Россиянин выполнил голевой пас на Ээту Луостаринена в конце второго периода встречи и помог своей команде забросить третью шайбу в ворота «Эвеланш».

Эта результативная передача стала для Куликова 182-й в лиге. Хоккеист сравнялся по данному показателю с Дмитрием Юшкевичем и делит с ним 46-е место в списке лучших ассистентов в НХЛ среди россиян.

Рекорд по числу голевых передач среди хоккеистов из России в НХЛ принадлежит форварду «Питтсбурга» Евгению Малкину (783).