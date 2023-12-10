«Детройт» — «Оттава»: видеообзор матча НХЛ

«Оттава» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграла «Детройт» со счетом 5:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

После этого матча «Оттава» с 22 очками занимает последнее место в Восточной конференции, «Детройт» с 32 очками — на пятой строчке.