Зайцев признан первой звездой матча с «Сент-Луисом»

Защитник «Чикаго» Никита Зайцев стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Сент-Луиса» (3:1).

32-летний россиянин отметился двумя результативными передачами. Второй звездой признан вратарь Петр Мразек, отразивший 38 бросков. Третья звезда — форвард Энтони Бовилье, у которого один гол.

В текущем сезоне Зайцев провел 10 матчей в НХЛ, в которых набрал 3 (1+2) очка.