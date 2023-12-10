Самсонов признан первой звездой матча «Торонто» — «Нэшвилл»

Вратарь «Торонто» Илья Самсонов признан первой звездой матча с «Нэшвиллом» (4:0) в регулярном чемпионате НХЛ. Россиянин отразил 18 бросков из 18.

Второй звездой игры стал форвард «Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюз — автор дубля. Третьей звездой матча стал Давид Кампф, который отметился одной заброшенной шайбой.

После этого матча «Торонто» с 32 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, «Нэшвилл» с 28 очками — на восьмой строчке Запада.