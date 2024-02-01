Гол с передачи Тарасенко принес «Оттаве» победу над «Детройтом»
«Детройт» на своем льду проиграл «Оттаве» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3 ОТ. «Сенаторз» одержали вторую победу подряд.
В победной атаке поучаствовал российский форвард Владимир Тарасенко, сделавший голевую передачу.
«Оттава» набрала 42 очка и занимает 15-е место в Восточной конференции. «Детройт» идет на 7-й строчке — 58 очков.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Детройт» — «Оттава» — 2:3 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 0:1)
Голы: Спронг — 13 (Велено), 8:57 — 1:0. Кастелич — 2 (Бернард-Доккер, Келли), 23:09 — 1:1. Ткачак — 22 (Пинто), 34:32 — 1:2. Ларкин — 23 (Комфер, Мяяття), 51:15 — 2:2. Пинто — 2 (Шабо, Тарасенко), 62:05 — 2:3.
Вратари: Лион — Корписало.
Штраф: 6 — 2.
Броски: 25 (3+11+11+0) — 25 (8+9+6+2).
Наши: Костин (6.53/0/0) — Зуб (24.20/0/0), Тарасенко (14.56/2/0).
1 февраля. Детройт. Little Caesars Arena.
|Столичный дивизион
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|П
|О
|1
|Рейнджерс
|49
|30
|19
|63
|2
|Каролина
|48
|28
|20
|61
|3
|Филадельфия
|50
|25
|25
|56
|4
|Айлендерс
|49
|20
|29
|52
|5
|Питтсбург
|46
|22
|24
|51
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|Нью-Джерси
|47
|24
|23
|51
|7
|Вашингтон
|47
|22
|25
|51
|8
|Коламбус
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|16
|34
|42
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|49
|31
|18
|71
|2
|Флорида
|49
|31
|18
|66
|3
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|27
|23
|59
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|25
|22
|58
|5
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|50
|26
|24
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|22
|27
|48
|7
|Монреаль
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|20
|29
|48
|8
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|47
|20
|27
|42
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|49
|32
|17
|67
|2
|Даллас
|49
|30
|19
|66
|3
|Виннипег
|47
|30
|17
|65
|4
|Сент-Луис
|49
|26
|23
|54
|5
|Нэшвилл
|51
|26
|25
|54
|6
|Аризона
|48
|23
|25
|49
|7
|Миннесота
|49
|21
|28
|47
|8
|Чикаго
|50
|14
|36
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|49
|33
|16
|71
|2
|Вегас
|50
|29
|21
|64
|3
|Эдмонтон
|45
|29
|16
|59
|4
|Лос-Анджелес
|48
|23
|25
|56
|5
|Сиэтл
|50
|21
|29
|52
|6
|Калгари
|49
|22
|27
|49
|7
|Анахайм
|50
|18
|32
|38
|8
|Сан-Хосе
|51
|14
|37
|33
|6.02
|03:00
|
Торонто – Айлендерс
|- : -
|6.02
|03:00
|
Рейнджерс – Колорадо
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|49
|85
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|49
|84
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|49
|72
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|46
|40
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|49
|37
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|49
|33
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Адин Хилл
Вегас
|17
|1.94