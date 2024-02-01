Гол с передачи Тарасенко принес «Оттаве» победу над «Детройтом»

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«Детройт» на своем льду проиграл «Оттаве» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3 ОТ. «Сенаторз» одержали вторую победу подряд.

В победной атаке поучаствовал российский форвард Владимир Тарасенко, сделавший голевую передачу.

«Оттава» набрала 42 очка и занимает 15-е место в Восточной конференции. «Детройт» идет на 7-й строчке — 58 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Оттава» — 2:3 ОТ (1:0, 0:2, 1:0, 0:1)

Голы: Спронг — 13 (Велено), 8:57 — 1:0. Кастелич — 2 (Бернард-Доккер, Келли), 23:09 — 1:1. Ткачак — 22 (Пинто), 34:32 — 1:2. Ларкин — 23 (Комфер, Мяяття), 51:15 — 2:2. Пинто — 2 (Шабо, Тарасенко), 62:05 — 2:3.

Вратари: Лион — Корписало.

Штраф: 6 — 2.

Броски: 25 (3+11+11+0) — 25 (8+9+6+2).

Наши: Костин (6.53/0/0) — Зуб (24.20/0/0), Тарасенко (14.56/2/0).

1 февраля. Детройт. Little Caesars Arena.