«Нэшвилл» на своем льду проиграл «Лос-Анджелесу»

«Нэшвилл» дома проиграл «Лос-Анджелесу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:4. «Предаторз» потерпели третье поражение подряд.

У хозяев шайбы забросили Карл Грундстрем, Алекс Тюркотт, Тревор Льюис и Кевин Фиала. Голы гостей на счету Филипа Форсберга и Филипа Томасино.

«Лос-Анджелес» набрал 56 очков и занимает 7-е место в Западной конференции. «Нэшвилл» располагается на 9-й строчке — 54 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нэшвилл» — «Лос-Анджелес» — 2:4 (0:1, 0:1, 2:2)

Голы: Грундстрем — 8, 8:51 — 0:1. Тюркотт — 1 (Мур, Спенс), 25:36 — 0:2. Форсберг — 24 (Макдона, Нюквист), 45:15 — 1:2. Льюис — 6 (Байфилд, Тюркотт), 53:20 — 1:3. Томасино — 7 (Йоси, Новак), 56:35 — 2:3. Фиала — 13 (п.в., Дано, Андерсон), 58:51 — 2:4.

Вратари: Сарос (58:04 — 58:51, 59:06) — Риттих.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 40 (14+9+17) — 24 (11+10+3).

Наши: Гурьянов (9.32/1/0), Тренин (13.14/0/0) — Гавриков (22.17/0/+1).

1 февраля. Нэшвилл. Bridgestone Arena.