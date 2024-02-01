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1 февраля, 05:21

«Ванкувер» обменял российского форварда Кузьменко в «Калгари»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Андрей Кузьменко.
Фото USA Today Sports

«Ванкувер» объявил о договоренности с «Калгари» по обмену игроками. В «Кэнакс» перебрался нападающий Элиас Линдхольм, а к «Флэймз» присоединился российский форвард Андрей Кузьменко, а также защитники Хантер Бржустевич и Йони Юрмо.

Кроме того, «Калгари» получил пик первого раунда драфта в 2024 году, а также условный драфт-пик 4-го раунда.

В этом сезоне 27-летний Кузьменко набрал 21 (8+13) очко в 43 матчах регулярного чемпионата НХЛ. На счету 29-летнего Линдхольма 32 (9+23) очка в 49 встречах.

Александр Овечкин. Овечкин и Кузьменко попали в пятерку самых медленных хоккеистов сезона в НХЛ
Источник: https://www.euro-football.ru/article/1003652458/1005547142_v_uefa_ponyali_chto_nelzya_vse_vremya_sidet_na_zapretah_eks-trener_cska__o_matche_s_serbiey
Андрей Кузьменко
Элиас Линдхольм
Хоккей
НХЛ
ХК Ванкувер Кэнакс
ХК Калгари Флэймз
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42
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«Сан-Хосе» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Чикаго»: НХЛ, видеообзор матча
«Аризона» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
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Кучеров вошел в число самых недооцененных игроков НХЛ в опросе хоккеистов лиги

Гол с передачи Тарасенко принес «Оттаве» победу над «Детройтом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 49 30 19 63
2 Каролина 48 28 20 61
3 Филадельфия 50 25 25 56
4 Айлендерс 49 20 29 52
5 Питтсбург 46 22 24 51
6 Нью-Джерси 47 24 23 51
7 Вашингтон 47 22 25 51
8 Коламбус 50 16 34 42
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 49 31 18 71
2 Флорида 49 31 18 66
3 Тампа-Бэй 50 27 23 59
4 Торонто 47 25 22 58
5 Детройт 50 26 24 58
6 Баффало 49 22 27 48
7 Монреаль 49 20 29 48
8 Оттава 47 20 27 42
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 49 32 17 67
2 Даллас 49 30 19 66
3 Виннипег 47 30 17 65
4 Сент-Луис 49 26 23 54
5 Нэшвилл 51 26 25 54
6 Аризона 48 23 25 49
7 Миннесота 49 21 28 47
8 Чикаго 50 14 36 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 49 33 16 71
2 Вегас 50 29 21 64
3 Эдмонтон 45 29 16 59
4 Лос-Анджелес 48 23 25 56
5 Сиэтл 50 21 29 52
6 Калгари 49 22 27 49
7 Анахайм 50 18 32 38
8 Сан-Хосе 51 14 37 33
Результаты / календарь
23.01
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10.02
11.02
6.02 03:00
Торонто – Айлендерс
- : -
6.02 03:00
Рейнджерс – Колорадо
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 49 85
Нэйтан Маккиннон

Нэйтан Маккиннон

Колорадо

 49 84
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 49 72
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 46 40
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 49 37
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 49 33
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Ярослав Аскаров

Ярослав Аскаров

Нэшвилл

 2 1.41
Адин Хилл

Адин Хилл

Вегас

 17 1.94

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