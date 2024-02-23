«Детройт» в овертайме выиграл у «Колорадо». Маккиннон набрал одно очко

«Детройт» одержал победу над «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ. «Ред Уингз» выиграли третью встречу кряду.

Нападающий «Эвеланш» Нэйтан Маккиннон набрал одну голевую передачу и сохранил отставание от Никиты Кучерова из «Тампы» на 2 очка в списке лучших бомбардиров сезона.

«Детройт» с 66 очками занимает 7-е место в Восточной конференции. «Колорадо» идет на 3-й строчке в Западной конференции — 75 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Колорадо» — 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Маккиннон — 34 (Рантанен, Джонсон), 24:48 — 0:1. Ларкин — 25 (бол., Перрон, Гостисбеер), 52:02 — 1:1. Кейн — 10 (Ларкин, Чиаро), 63:42 — 2:1.

Вратари: Лион — Аннунен.

Штраф: 6 — 8.

Броски: 30 (5+11+12+2) — 31 (11+9+9+2).

23 февраля. Детройт. Little Caesars Arena. 19 515 зрителей.