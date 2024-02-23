«Каролина» победила «Флориду». Кочетков сделал 44 сэйва

«Каролина» обыграла «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:0. «Харрикейнз» одержали четвертуб победу подряд.

Единственную шайбу забросил Себастьян Ахо с передач Андрея Свечникова и Йеспера Фаста.

Российский голкипер Петр Кочетков отразил все 44 броска по своим воротам. Его признали первой звездой встречи. Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 28 из 29 бросков.

«Каролина» с 73 очками занимает 4-е место в Восточной конференции. «Флорида» идет на 3-й строчке — 78 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Флорида» — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Ахо — 21 (Свечников, Фаст), 59:41 — 1:0.

Вратари: Кочетков (49:52 — 49:55) — Бобровский (59:41).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 29 (8+12+9) — 44 (16+12+16).

Наши: Орлов (20.37/0/+1), Свечников (18.34/0/+1) — Куликов (17.33/1/0).

23 февраля. Роли. PNC Arena. 18 700 зрителей.