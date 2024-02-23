«Вашингтон» на выезде обыграл «Тампу». Овечкин сделал голевую передачу
«Вашингтон» на выезде переиграл «Тампу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. «Лайтнинг» потерпели третье поражение подряд.
Российский нападающий хозяев Никита Кучеров отметился одной голевой передачей. Голкипер Андрей Василевский отразил 19 из 23 бросков по своим воротам.
Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился одной голевой передачей.
«Вашингтон» с 60 очками идет на 9-й строчке в Восточной конференции. «Тампа» занимает 8-е место — 65 очков.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон» — 3:5 (0:2, 1:1, 2:2)
Голы: Обе-Кубель — 6 (Маленстин), 2:30 — 0:1. Макмайкл — 11 (Эдмундсон, Уилсон), 16:19 — 0:2. Хагель — 21 (Пойнт, Кучеров), 29:16 — 1:2. Манта — 18 (Строум, Оши), 32:14 — 1:3. Пол — 15 (Шири, де Хаан), 42:42 — 2:3. Мотт — 5 (Пербикс), 43:06 — 3:3. Сандин — 3 (Протас, Строум), 55:01 — 3:4. Макмайкл — 12 (п.в., Овечкин, Уилсон), 58:58 — 3:5.
Вратари: Василевский (58:09 — 58:58, 59:10) — Линдгрен (4:16 — 4:22).
Штраф: 8 — 6.
Броски: 32 (10+7+15) — 24 (8+11+5).
Наши: Кучеров (23.18/3/-2) — Овечкин (22.10/6/-1).
23 февраля. Тампа. Amalie Arena. 19 092 зрителя.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Рейнджерс
|57
|38
|19
|79
|2
|Каролина
|56
|34
|22
|73
|3
|Филадельфия
|57
|30
|27
|67
|4
|Вашингтон
|55
|26
|29
|60
|5
|Нью-Джерси
|56
|28
|28
|60
|6
|Айлендерс
|56
|23
|33
|60
|7
|Питтсбург
|54
|25
|29
|58
|8
|Коламбус
|55
|18
|37
|46
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|58
|34
|24
|80
|2
|Флорида
|57
|37
|20
|78
|3
|Торонто
|55
|31
|24
|70
|4
|Детройт
|56
|30
|26
|66
|5
|Тампа-Бэй
|58
|30
|28
|65
|6
|Баффало
|56
|25
|31
|54
|7
|Монреаль
|57
|22
|35
|52
|8
|Оттава
|54
|24
|30
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|58
|34
|24
|76
|2
|Колорадо
|58
|35
|23
|75
|3
|Виннипег
|54
|34
|20
|73
|4
|Сент-Луис
|56
|30
|26
|62
|5
|Нэшвилл
|56
|29
|27
|60
|6
|Миннесота
|56
|26
|30
|58
|7
|Аризона
|56
|23
|33
|50
|8
|Чикаго
|57
|15
|42
|33
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|58
|37
|21
|80
|2
|Вегас
|56
|32
|24
|70
|3
|Эдмонтон
|53
|33
|20
|68
|4
|Лос-Анджелес
|54
|28
|26
|66
|5
|Калгари
|57
|27
|30
|59
|6
|Сиэтл
|55
|23
|32
|57
|7
|Анахайм
|56
|20
|36
|42
|8
|Сан-Хосе
|55
|15
|40
|35
|23.02
|03:00
|
Питтсбург – Монреаль
|4 : 1
|23.02
|03:00
|
Тампа-Бэй – Вашингтон
|3 : 5
|23.02
|03:00
|
Оттава – Даллас
|4 : 1
|23.02
|03:00
|
Детройт – Колорадо
|2 : 1 ОТ
|23.02
|03:00
|
Каролина – Флорида
|1 : 0
|23.02
|03:00
|
Нью-Джерси – Рейнджерс
|1 : 5
|23.02
|04:00
|
Сент-Луис – Айлендерс
|4 : 0
|23.02
|05:00
|
Калгари – Бостон
|3 : 2 ОТ
|23.02
|06:00
|
Сиэтл – Ванкувер
|- : -
|23.02
|06:00
|
Вегас – Торонто
|- : -
|23.02
|06:30
|
Лос-Анджелес – Нэшвилл
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|57
|95
|
|
Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|58
|93
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|51
|85
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|54
|51
|
|
Сэм Райнхарт
Флорида
|57
|39
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|58
|36
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
|
Ярослав Аскаров
Нэшвилл
|2
|1.41
|
|
Энтони Столарз
Флорида
|17
|1.97