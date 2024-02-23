«Вашингтон» на выезде обыграл «Тампу». Овечкин сделал голевую передачу

Читать «СЭ» в

«Вашингтон» на выезде переиграл «Тампу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. «Лайтнинг» потерпели третье поражение подряд.

Российский нападающий хозяев Никита Кучеров отметился одной голевой передачей. Голкипер Андрей Василевский отразил 19 из 23 бросков по своим воротам.

Капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин отметился одной голевой передачей.

«Вашингтон» с 60 очками идет на 9-й строчке в Восточной конференции. «Тампа» занимает 8-е место — 65 очков.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Тампа-Бэй» — «Вашингтон» — 3:5 (0:2, 1:1, 2:2)

Голы: Обе-Кубель — 6 (Маленстин), 2:30 — 0:1. Макмайкл — 11 (Эдмундсон, Уилсон), 16:19 — 0:2. Хагель — 21 (Пойнт, Кучеров), 29:16 — 1:2. Манта — 18 (Строум, Оши), 32:14 — 1:3. Пол — 15 (Шири, де Хаан), 42:42 — 2:3. Мотт — 5 (Пербикс), 43:06 — 3:3. Сандин — 3 (Протас, Строум), 55:01 — 3:4. Макмайкл — 12 (п.в., Овечкин, Уилсон), 58:58 — 3:5.

Вратари: Василевский (58:09 — 58:58, 59:10) — Линдгрен (4:16 — 4:22).

Штраф: 8 — 6.

Броски: 32 (10+7+15) — 24 (8+11+5).

Наши: Кучеров (23.18/3/-2) — Овечкин (22.10/6/-1).

23 февраля. Тампа. Amalie Arena. 19 092 зрителя.