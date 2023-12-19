«Детройт» — «Анахайм»: видеообзор матча НХЛ

«Детройт» дома проиграл «Анахайму» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:4.

За «Ред Уингз» дубль оформил Алекс Дебринкэт, еще одну шайбу забросил Джефф Питри. У «Дакс» отличились Радко Гудас, Павел Минтюков, Адам Хендрик и Трой Терри.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.