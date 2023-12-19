«Даллас» в овертайме победил «Сиэтл», у Дадонова голевая передача
«Даллас» в овертайме обыграл «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.
У «Старз» голы забили Мэтт Дюшен, оформивший дубль, Джейсон Робертсон и Томас Харли, который отличился в овертайме. На счету российского форварда команды Евгения Дадонова одна голевая передача, два ассиста сделал Джо Павелски. Дюшен в игре набрал 3 (2+1) очка.
За «Кракен» отличились Томаш Татар, Мэтти Бенирс и Эли Толванен.
«Даллас» набрал 40 очков в 30 матчах и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Сиэтл» находится на 11-й строчке (29 очков в 33 играх).
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Даллас» — «Сиэтл» — 4:3 ОТ (2:0, 1:2, 0:1, 1:0)
Голы: Дюшен — 9 (Сегин, Марчмент), 1:14 — 1:0. Робертсон — 10 (Павелски, Хинтц), 10:20 — 2:0. Татар — 2 (Бенайерс), 20:32 — 2:1. Дюшен — 10 (Павелски, Дадонов), 26:20 — 3:1. Бенайерс — 5 (Эберле, Татар), 33:48 — 3:2. Толванен — 9 (Веннберг, Бьоркстранд), 59:38 — 3:3. Харли — 8 (Дюшен), 62:16 — 4:3.
Вратари: Уэджвуд — Даккорд (58:52 — 59:38).
Штраф: 8 — 8.
Броски: 28 (13+10+4+1) — 38 (13+14+10+1).
Наши: Дадонов (10.49/1/+1) — -.
19 декабря. Даллас. American Airlines Center.
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|
Детройт – Анахайм
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|03:30
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Виннипег – Монреаль
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|19.12
|04:00
|
Даллас – Сиэтл
|4 : 3 ОТ
|19.12
|05:30
|
Калгари – Флорида
|- : -
|И
|О
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|31
|52
|
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Нэйтан Маккиннон
Колорадо
|31
|47
|
|
Джей Ти Миллер
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|32
|44
|И
|Г
|
|
Брок Босер
Ванкувер
|32
|23
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|27
|23
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|31
|20
|И
|КН
|
|
Луи Доминге
Рейнджерс
|1
|1
|
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Мартин Джонс
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|
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Адин Хилл
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