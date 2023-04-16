Денисенко забросил 12-ю шайбу за фарм-клуб «Флориды»

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«Шарлотт» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграла в овертайме «Уилкс-Берри» со счетом 5:4.

В составе фарм-клуба «Флориды» форвард Григорий Денисенко набрал 2 (1+1) очка.

В текущем сезоне 22-летний россиянин провел 56 матчей, в которых набрал 36 (12+24) очков.