Гущин с тремя очками признан первой звездой матча за фарм-клуб «Сан-Хосе»

«Сан-Хосе Барракуда» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Тусон» со счетом 4:2.

В составе фарм-клуба «Сан-Хосе» форвард Даниил Гущин набрал 3 (1+2) очка и был признан первой звездой встречи.

В текущем сезоне 21-летний россиянин провел 67 матчей в АХЛ, в которых набрал 46 (22+24) очков.