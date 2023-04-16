Гурьев подписал контракт новичка с «Сан-Хосе»

Защитник Артем Гурьев подписал контракт с «Сан-Хосе», сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт новичка с 19-летним россиянином рассчитан на три года. Он был выбран «Шаркс» на драфте-2021 под 135-м номером.

В текущем сезоне Гурьев выступал за «Флинт Файербердс» в Хоккейной лиге Онтарио.