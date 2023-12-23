Денисенко забил гол и стал третьей звездой матча за фарм-клуб «Вегаса»

«Хендерсон» в матче регулярного чемпионата АХЛ уступил «Сан-Хосе Барракуда» со счетом 1:2.

В составе фарм-клуба «Вегаса» форвард Григорий Денисенко забил гол и был признан третьей звездой встречи. Защитник фарм-клуба «Сан-Хосе» Шакир Мухамадуллин отметился результативной передачей.

В текущем сезоне 23-летний Денисенко провел 28 матчей в АХЛ, в которых набрал 26 (10+16) очков. У 21-летнего Мухамадуллина 18 (4+14) очков в 25 матчах.