Кейн вышел на второе место в истории НХЛ по двум показателям

«Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Филадельфию» (7:6 Б).

В составе «Рэд Уингз» форвард Патрик Кейн отметился двумя заброшенными шайбами, голевой передачей и победным буллитом. Теперь на счету 35-летнего американца 50 реализованных буллитов и 22-й победный гол. По обоим показателям форвард вышел на чистое второе место в истории НХЛ.

Больше реализованных буллитов только у форварда «Чикаго» Джонатана Тэйвза (52), по количеству победных шайб лидирует Франс Нильсен (23).

В текущем сезоне Кейн провел 9 матчей, в которых набрал 9 (4+5) очков.