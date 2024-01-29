Дементьев считает, что «Вашингтону» не хватает Орлова

Хоккейный агент Алексей Дементьев считает, что «Вашингтону» не хватает защитника Дмитрия Орлова, который покинул клуб в феврале 2023 года в результате обмена.

«Что касается обменов «Вашингтона», то тут необходимо понимать внутреннюю политику клуба по построению команды в постперестроечный период. Если смотреть на ситуацию более широко, можно вспомнить и то, что Дмитрий Орлов был готов вернуться в «Кэпиталз», но, к сожалению, этого не получилось. Думаю, он был бы прекрасным усилением для коллектива», — приводит RT слова Дементьева.

«Вашингтон» занимает 12-е место в таблице Восточной конференции НХЛ с 51 очком в 47 матчах.